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استرجاع مقطع حجارة رخامية بولاية القصرين

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 10:56 قراءة: 0 د, 22 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين أمس الاربعاء 03 ماي 2023 مقطع حجارة رخامية كائن بجبل الدشرة من معتمدية تالة بولاية القصرين. وتم ذلك بحضور كافة السلط الإدارية المتداخلة.

وجاء الاسترجاع تنفيذا لمقرر الفسخ الصادر عن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية على خلفيةالإخلالات التعاقدية المسجلة من طرف متسوغ المقطع الدّولي.

هذا وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين إعادة توظيف العقار المذكور حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.

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