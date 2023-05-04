عامين سجنا ومراقبة ادارية لممول شقيقه الداعشي

أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين سجنا ومراقبة ادارية لمدة عام في حق كهل كان يمول شقيقه الداعشي الذي يقاتل منذ 2015 في صفوف تنظيم داعش الأرهابي.



وقد انكر المتهم خلال جلسة محاكمتة ما نسب اليه نافيا تبنيه لأي فكر متشدد موضحا انه أعلم الوحدات الامنية بتواصل شقيقه معه.



