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نجيب الشابي: '' الغنوشي لم ياتي على ظهر دبابة... ودعمه ليست جريمة يعاقب عليها القانون ''

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 08:31 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نفى رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، اليوم الأربعاء، خبر إيقافه مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة ومعلومات زائفة.

وقال في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم ، ان هذا الخبر قد يكون استباقيا لما سيحدث، لافتا إلى أن "قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة وجه دعوة إلى المدعي العام يطلب من خلالها السماع لكل من العياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري وشخصه".

وعلى ذلك، اعتبر الشابي أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار توسيع دائرة القمع من السلطة التي لم تستوعب الدرس من السخط على ما يسمى بقضة التآمر".

وأقر الشابي ان "الرسالة التي تبعثها السلطة القائمة وقيس سعيد هي ان كل معارض مكانه السجن وأيضا إن كنت سياسيا في تونس اليوم فمكانك وراء القضبان".

هذا وأشار احمد نجيب الشابي إلى أن 27 شخصية سياسية تونسية مطلوب سماعهم وقد صدرت قائمة أسمائهم سابقا، وفق تعبيره.

الغنوشي لم ياتي على ظهر دبابة ودعمه ليست جريمة يعاقب عليها القانون"

وقال الشابي ان دعمه لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو موقف من اجل الدفاع عن الحريات.

واضاف " لو نفترض ذلك فهل ان دعم الغنوشي جريمة يعاقب عليها القانون" متابعا " دعمه في مواجهة المحنة الحالية لا يعني التوافق معه في برامجه السياسية".
واضاف " الغنوشي رئيس اكبر حزب في تونس ورئيس برلمان منتخب ولم ياتي على ظهر دبابة متابعا " نحن اليوم نريد انقاذ تونس والغنوشي ظلم بسبب تصريح عادي اوّل بطريقة غير مفهومة".



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