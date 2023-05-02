أذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالإحتفاظ الاعلامي سمير الوافي و ذلك على خلفية شكاية كان قد رفعها عليه َوالي سوسة بسبب تدوينة فايسبوكية نشرها الوافي على حسابه بالفايس بوك.
في شكاية رفعها عليه والي سوسة: الإحتفاظ بسمير الوافي
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