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في شكاية رفعها عليه والي سوسة: الإحتفاظ بسمير الوافي

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 21:35 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالإحتفاظ الاعلامي سمير الوافي و ذلك على خلفية شكاية كان قد رفعها عليه َوالي سوسة بسبب تدوينة فايسبوكية نشرها الوافي على حسابه بالفايس بوك.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 265875

Hamditch  (Tunisia)  |Mardi 02 Mai 2023 à 22h 26m |           
بسبب تدوينة على الفايسبوك؟!

البلاد تقول روضة شي يحشم


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