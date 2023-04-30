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اصابة 11 شخصا في انقلاب حافلة تقل وسطيات الجمعية النسائية بالشابة باتجاه الحمامات

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 15:56 قراءة: 0 د, 35 ث
      
افاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، في تصريح لباب نات " اليوم الاحد 30 افريل 2023 ،ان حافلة انقلبت صباح اليوم على رأسها بالطريق السيارة تونس سوسة وتحديدا على مستوى جهة النفيضة كانت تقل 25 شخصا تابعين لجمعية نسائية رياضية لهلال الشابة،اصيب منهم 11 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقل 8 أشخاص الى المستشفى المحلي بالنفيضة ونقل 3 اخرين المستشفى الجهوي ببوفيشة،مشيرا الى انه لا توجد وفايات أو اصابات خطيرة.


يذكر ان حافلة خاصة انقلبت اليوم ايضا بالطريق السيارة كانت تقل مجموعة من التلاميذ اصيب منهم 23 تلميذا بإصابات متفاوتة الخطورة وقد نقلتهم مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة للمستشفيات لتلقي العلاج والكشوفات الطبية الضرورية .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 265756

Potentialside  (Tunisia)  |Dimanche 30 Avril 2023 à 17h 22m |           
Cette marque de Bus semble n’est pas a la norme pour circuler sur nos routes


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