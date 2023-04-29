نزار بهلول يؤكّد سحب كتابه 'قيس سعيد ربان سفينة تائهة' من معرض الكتاب

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أفاد صاحب موقع 'بزنس نيوز'، نزار بهلول، في تصريح لاذاعة موزاييك، السبت 29 أفريل 2023، بأنّ أعوانا قاموا، عشية اليوم، بسحب كتابه "قيس سعيّد ربان سفينة تائهة"، من المعرض الدولي للكتاب رغم أنّ الكتاب صدر في مارس 2021 في نسخته العربية وخضع للإيداع القانوني.وقد نشر نزار بهلول تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف فيها أنّ "محمد المرزوقي، مدير الدار التونسية للكتاب ناشر كتاب "قيس سعيد ربان سفينة تائهة"، قد أعمله أنّه وقعت صنصرة الكتاب من المعرض الدولي للكتاب من طرف أعوان من الرئاسة، حيث حجزوا نسخا من الكتاب ومنعوا البقية من العرض".وأشار بهلول في تدوينته إلى أنّ كتابه صدر في مارس 2021 في نسخته العربية، وصدر بالفرنسية في ديسمبر 2020، وخضع للإيداع القانوني، مضيفا أنّه كان قد أرسل وقتها نسخا منه لرئاسة الجمهورية.