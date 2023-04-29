عين زغوان: الاحتفاظ بشخص من أجل تدليس و افتعال بطاقات بنكية وإقامات أجنبية

أفادت الادارة العامة للامن الوطني، في بلاغ اليوم السبت، بان النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بشخص من أجل "شبهة غسيل أموال ومسك واستعمال مدلس"، وذلك بعد إلقاء القبض عليه ومداهمة مقر سكناه بعين زغوان الشمالية، حيث تم حجز:

* مبلغ مالي قدره 126 ألف دينار وآلة عد النقود.

* آلة طباعة بطاقات بنكية.

* بطاقات بنكية بيضاء اللون (vierge).

* لوحات رقمية ، حواسيب محمولة ، آلة تصوير رقمية ،هواتف جوالة. وآلة سكانار.

* ساعات يدوية وذكية وأجهزة أنترنات.

* مفاتيح سيارات مختلفة الأنواع.

* 6 بطاقات أجنبية مزوّرة تحمل صورة المعني بهويات مختلفة.

*5 بطاقات أجنبية مدلّسة تحمل صور وهويات مختلفة، بطاقات بنكية أجنبية ،بطاقات بنكية تونسية وبطاقات تعريف وطنية.

* حقيبتان تحتويان على مجموعة من الوثائق الشخصية (يشتبه في كونها مفتعلة).

* مسحوق أبيض اللون (يشتبه في كونه مادة مخدرة) وعدد 2 ميزان إلكتروني.



و أوضحت الإدارة العامة أن العملية تمت إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مفادها تعمّد أحد الأشخاص بالجهة تدليس وافتعال بطاقات (سحب بنكية وإقامات أجنبية) باستعمال آلات في الغرض واندماجه في مجال الجرائم المالية من خلال بطاقات تحويل الأموال عبر منصات الاتصال المشفرة والعملات الرقميّة لإخفاء الأموال غير المشروعة.



