Babnet

وفاء الشاذلي تبشّر التونسيين: سيتم فتح سجن جديد في نابل بطاقة استيعاب قدرها 5000 سجين

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 17:59 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نشرت ، المحامية وفاء الشاذلي تدوينة أفادت من خلالها بأنه سيتم في غضون الاسبوع القادم فتح سجن جديد في ولاية نابل بطاقة استيعاب قدرها 5000 سجين.
وقالت وفاء الشاذلي انه تم انشاء السجن وفق المعايير الدولية. وقد خلفت تدوينة وفاء الشاذلي عديد التفاعلات الساخرة وعلق البعض قائلا " هذه بشرى للتونسيين وانجاز مهم فعوض احداث 5000 موطن شغل يتم احداث سجن بطاقة استيعاب قدرها 5000 سجين.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265674


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 أفريل 2023 | 8 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:54
Babnet
24°
 Babnet31° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1635°-1729°-1825°-1722°-15
  • Avoirs en devises
    22179,9

  • (27 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,36080 DT        1$ =3,04933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 Avril)   830,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    