وفاء الشاذلي تبشّر التونسيين: سيتم فتح سجن جديد في نابل بطاقة استيعاب قدرها 5000 سجين

نشرت ، المحامية وفاء الشاذلي تدوينة أفادت من خلالها بأنه سيتم في غضون الاسبوع القادم فتح سجن جديد في ولاية نابل بطاقة استيعاب قدرها 5000 سجين.

وقالت وفاء الشاذلي انه تم انشاء السجن وفق المعايير الدولية. وقد خلفت تدوينة وفاء الشاذلي عديد التفاعلات الساخرة وعلق البعض قائلا " هذه بشرى للتونسيين وانجاز مهم فعوض احداث 5000 موطن شغل يتم احداث سجن بطاقة استيعاب قدرها 5000 سجين.







