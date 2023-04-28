محاكمة صاحب مقهى كان يرسل الاموال للارهابيين في سوريا

جلبت صباح اليوم الجمعة 28 افريل 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوف في العقد الرابع من العمر صاحب مقهى متهم بالتواصل مع شقيقه الارهابي الذي يقاتل في سوريا وارسال تحويلات مالية هامة له ولعدة ارهابين في سوريا.



باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه متمسكا بما سجل عليه لدى قاضي التحقيق نافيا ان يكون تعمد مساعدة شقيقه في إرسال اموال الى الإرهابيين المتواجدين في سوريا متمسكا بروايته لدى قاضي التحقيق من انه حال تواصله مع شقيقه الذي يقاتل في سوريا ضمن داعش لمساعدته في إرسال اموال الى زوجة صديقه في سوريا تولى اشعار فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنستير وقد نسقوا معه نافيا ان يكون تعمد فيه فسخ رقم هاتف الشخص الذي اتصل به من سوريا ونسق معه لتسليم الاموال ذاكرا انه ساعد الاعوان في تدوين ذلك الرقم وانهم هم من طلبوا منه ان يفسخ ذلك الرقم.



وبين المتهم ان تنظيم داعش الارهابي هدده بالتصفية ان تعامل مع الوحدات الأمنية وان اخبار شقيقه انقطت عنه تماما.



ورافع عنه محاميه وبين ان موكله لم يكن عازما على ارسال أي مبلغ مالي للتنظيمات الارهابية في سوريا،وانه لم يجمع و يتبرع لهم بأي مبلغ مالي وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.



