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تاياني: 'تونس لا يمكن أن تتحول إلى الدنمارك بين عشية وضحاها...ولا يمكن تقييد كل شيء بالإصلاحات'

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 10:29 قراءة: 0 د, 43 ث
      
رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “أنه لا يمكن اشتراط كل شيء بالإصلاحات”، في إشارة إلى تعليق صندوق النقد الدولي لمفاوضاته مع تونس بعد اتفاق مبدئي يقضي بمنحها قرضا يصرف على دفعات تبلغ قيمته الكلية 1.9 مليار دولار.
وقال تاياني، في جلسة استماع مشتركة الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية للنواب والشيوخ “من الخطأ الاعتقاد أن تونس يمكن أن تتحول إلى الدنمارك بين عشية وضحاها”، ولكن “يجب معالجة المشكلة ككل”.

ووفق وكالة آكي الإيطالية، أشار تاياني إلى أن إيطاليا قررت “إرسال شريحة أولى من المساعدات بانتظار بالإصلاحات”، ملفتا إلى أن موقف بلاده حيال هذه المسألة “لا تتفهمه جميع الدول”. وقال “حاولت أيضًا شرح ذلك لصندوق النقد الدولي، لأننا نحن الإيطاليون أكثر تفهما للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.

وأردف “لهذا السبب على وجه التحديد، طلبت في الأشهر المقبلة اجتماعا موسعا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ليشمل (دول) منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

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