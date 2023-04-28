محامية لزهر العكرمي : موكلي اصر على التحقيق معه ليعرف حقيقة تهم الإرهاب والتامر

افادت اسلام حمزة محامية الوزير السابق لزهر العكرمي في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان التحقيق مع موكلها اليوم الجمعة كان بطلب من العكرمي الذي يريد معرفة حقيقة التهم ضده خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والتآمر على امن الدولة.واضافت " في التحقيق الاولي لم يقم قاضي البحث الابتدائي بتوجيه اي تهم للعكرمي فيما يتعلق بالارهاب او التامر متابعة " العكرمي يريد معرفة حيثيات اتهامه والدلائل التي تدينه بعد اصدار بطاقة ايداع دون أي توضيح ..".وتابعت " العكرمي مستغرب طريقة تجاوز الاجراءات ورميه في السجن لشهرين دون توجيه اتهام واضح".وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة أعلنت أن المحامي محمد لزهر العكرمي يَمثل اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، أمام أمام قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قضية التآمر على أمن الدولة.وأوضحت هيئة الدفاع، أن لزهر العكرمي سيمثل أمام قاضي التحقيق، وذلك في استنطاق أوّل.للتذكير فإن لزهر العكرمي تم إيقافه ليلة 13 فيفري الماضي وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده يوم 27 فيفري.