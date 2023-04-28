بسام الطريفي يرفض المثول أمام وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب

نشر المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي تدوينة على صفحته بفيسبوك يوم الخميس 27 أفريل 2023 بخصوص تلقيه استدعاء لسماعه على سبيل الإسترشاد غدا الجمعة أمام الوحدة الوطنية الابحاث في جرائم الإرهاب.وأعلن الطريفي أنه لن يمثل أمام فرقة جرائم الارهاب، مؤكدا أنه أقسم عند أداء يمين المحامي على الحفاظ على السر المهني وبالتالي لن يقوم بإفشاء أيّ سرّ مهنيّ يتعلّق بمنوّبيه.وكتب الطريفي في تدوينته "الهرسلة والمضايقات مستانسين بيهم ولن تثنينا على مواصلة النضال والدفاع عن الحقوق والحريات".