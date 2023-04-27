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الحارس الدولي مختار النايلي يخضع لعملية دقيقة

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 17:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خضع الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني و النادي الافريقي مختار النايلي الى عملية جراحية دقيقة دامت ثلاث ساعات و نصف باحدى مصحات العاصمة و قد تكللت و الحمد لله بالنجاح ..

و قد زار ممثل التحالف من أجل النادي الافريقي ممثلا في نائب رئيسه العقيد لطفي القلمامي مختار النايلي للاطمئنان عليه و أثنى في تدوينة على صفحته في الفيسبوك كل من وقف معه و نوه بالجامعة التونسية لكرة القدم و دعا الهيئة التسييرية للافريقي و الجماهير للاحاطة بالنايلي الذي قدم الكثير لفريقه و للكرة التونسية ،، و جدد دعوته الى احداث صندوق يعنى بالوضعيات الاجتماعية للاعبين و المسؤولين القدامى .

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