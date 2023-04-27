بودربالة: 'رئيس الجمهورية نفى وجود أي متحدث باسمه وأكد استقلالية البرلمان والنواب'

قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في لقائه الأخير به، أن نواب البرلمان مستقلون ولهم كامل الصلاحية في سن وتشريع القوانين وصلاحية مراقبة الحكومة.



وأفاد بودربالة اليوم الخميس 27 أفريل 2023، أن رئيس الدولة شدد أيضا على عدم وجود أي شخص أو جهة تتحدث باسمه، معبرا عن ما وصفه بودربالة بارتياح الرئيس لتكوين وانتخاب البرلمان وسير أعماله.



وجاء تصريح بودربالة خلال تدخله في إطار جلسة عامة إثر إثارة نواب لنقطة تتعلق بهرسلة المجلس من قبل عدة جهات بعد اسقاط الفصل 13 من مشروع قانون النظام الداخلي والنقطة المتعلقة بندوة الجهات.



إبراهيم بودربالة ينتقد عدم إلتزام وانضباط النواب بالتوقيت المحدد للجلسات العامة



وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة انتقد في وقت سابق عدم انضباط النواب بالحضور في الموعد المحدد للجلسة العامة المقررة اليوم لاستكمال التصويت على فصول النظام الداخلي.



وقال ابراهيم بودربالة في افتتاح الجلسة العامة "إن الثورة الحقيقية التي نريد القيام بها في تونس تبدأ باحترام الوقت وهذا الاشكال أصبح ظاهرة تعانيها تونس بأكملها".



ودعا رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، النواب إلى احترام التوقيت المحدد للجلسات العامة لإعطاء صورة جدية، مشددا على أن الحكومة والوظيفة التنفيذية تنتظر انطلاق العمل الفعلي للبرلمان.



كما شدد على ضرورة الانتهاء من التصويت على جميع فصول مشروع قانون النظام الداخلي يوم الجمعة المقبل.



يُشار إلى أن عدد النواب الذين سجلوا حضورهم في التصويت على أول فصل انطلقت به الجلسة العامة كان 87 نائب من أصل 154 نائب.





