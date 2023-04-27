مجدي الكرباعي: ايطاليا فشلت في حشد الدعم لتونس على الصعيد الاوروبي

قال النائب السابق مجدي الكرباعي في مداخلة عبر امواج اذاعة " كاب اف ام" ان هنالك مواقف حادة ضد تونس من قبل الاتحاد الاوروبي باستثناء بعض الدول مثل ايطاليا.

وأضاف الكرباعي " في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشان تونس بعض الوزراء انسحبوا ورفضوا دعم تونس دون التزام الدولة التونسية بشروط صندوق النقد الدولي والمطالبة بتوقيع الرئيس قيس سعيد نفسه".

وتابع " اعتقد ان ايطاليا فشلت في ضغوطها وتونس لن تتحصل على الدعم الاوروبي".



وكانت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية ذكرت أن الاتحاد الأوروبي قرر عدم تقديم مساعدات مالية مقررة لتونس إلا بعد حصول صندوق النقد الدولي على ضمانات منها حول الإصلاحات المطلوبة قبل صرف القرض.

ووفق الصحيفة ذاتها فان ممثلي إيطاليا و فرنسا وألمانيا لن يرافقوا المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال زيارتها المرتقبة إلى تونس.

وكتبت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يقدم فقط الكلام والوعود و أن استراتيجية إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى إيطاليا بدأت تنهار أمام جدار أوروبا، مضيفة أن أوروبا لن تساعد تونس البلد الذي ينهار إلا بعد موافقة رئيس البلاد قيس سعيد وفق الصحيفة ذاتها.





