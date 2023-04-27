زياد الهاني: الكلمة الفصل لمساعدة تونس هي لامريكا وليس لايطااليا

قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان مواقف وزير الخارجية الايطالي بالنسبة لتونس لن تكون حاسمة في مساعدة تونس اقتصاديا او حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي.
واضاف الهاني " الكلمة الفصل لمساعدة تونس هي لامريكا التي اشترطت احترام الحقوق والحريات والديمقراطية".
وشدد زياد الهاني ان الايجابي في اجتماع الكونغرس الاخير بشان تونس هو عدم السماح لانهيارها اقتصاديا لتاثير ذلك على امنها وامن دول الجوار وحلفاء واشنطن.
وكانت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الشيوخ الأمريكي عقدت أمس جلسة خاصة بسياسة واشنطن تجاه تونس.
وشهدت جلسة الاستماع مداخلة “كريس مورفي” ، رئيس اللجنة الفرعية وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي .
وحضر مسؤولون من الخارجية الأمريكية الجلسة، وأكدوا أن واشنطن لن توقف المساعدات المالية والاقتصادية للنهوض بالحالة الاقتصادية لتونس، مشددين على أن يعرف الشعب التونسي بأن ممارسات الحكومة "..." هي التي تؤدي في النهاية إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب.
وخلصت الجلسة أن لجنة القواعد بمجلس النواب، انتهت بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون خاص برفع سقف الدين وهو مشروع مقدم من الحزب الجمهوري ويرفضه معظم المشرعين الديمقراطيين.
كانت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الشيوخ الأمريكي عقدت أمس جلسة خاصة بسياسة واشنطن تجاه تونس.
وشهدت جلسة الاستماع مداخلة “كريس مورفي” رئيس اللجنة الفرعية وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي
واضاف الهاني " الكلمة الفصل لمساعدة تونس هي لامريكا التي اشترطت احترام الحقوق والحريات والديمقراطية".
وشدد زياد الهاني ان الايجابي في اجتماع الكونغرس الاخير بشان تونس هو عدم السماح لانهيارها اقتصاديا لتاثير ذلك على امنها وامن دول الجوار وحلفاء واشنطن.
وكانت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الشيوخ الأمريكي عقدت أمس جلسة خاصة بسياسة واشنطن تجاه تونس.
وشهدت جلسة الاستماع مداخلة “كريس مورفي” ، رئيس اللجنة الفرعية وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي .
وحضر مسؤولون من الخارجية الأمريكية الجلسة، وأكدوا أن واشنطن لن توقف المساعدات المالية والاقتصادية للنهوض بالحالة الاقتصادية لتونس، مشددين على أن يعرف الشعب التونسي بأن ممارسات الحكومة "..." هي التي تؤدي في النهاية إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب.
وخلصت الجلسة أن لجنة القواعد بمجلس النواب، انتهت بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون خاص برفع سقف الدين وهو مشروع مقدم من الحزب الجمهوري ويرفضه معظم المشرعين الديمقراطيين.
كانت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الشيوخ الأمريكي عقدت أمس جلسة خاصة بسياسة واشنطن تجاه تونس.
وشهدت جلسة الاستماع مداخلة “كريس مورفي” رئيس اللجنة الفرعية وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي
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