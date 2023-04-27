واشنطن: ميرفي يترأس جلسة استماع حول سياسة الولايات المتحدة بشأن تونس

عقد السناتور الأمريكي كريس مورفي (ديمقراطي) ، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب ، يوم الأربعاء جلسة استماع للجنة فرعية حول السياسة الأمريكية تجاه تونس مع جوشوا هاريس ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشمال إفريقيا ، وميغان دوهرتي ، نائبة مساعد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للشرق الأوسط.
"و تسأل كريس مورفي لماذا تعقد لجنة فرعية في مجلس الشيوخ لديها سلطة قضائية على ما يقرب من ثلث العالم جلسة استماع في بلد أكبر قليلاً من إنديانا... الجواب بسيط جدا حسب مورفي وهو أن تونس بلد أظهر لفترة طويلة ما كان ممكنًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مضيفا: "لقد كانت دولة قد فهمت الأمر على ما يبدو بشكل صحيح وتمكنت من البقاء على مسار ديمقراطي بينما تعثرت التحولات في مصر وليبيا واليمن".لكن في خضم كل هذا التقدم والإصلاحات المؤسسية ومبادرات المساءلة ، تعثرت فعلاً وتدهورت الظروف الاقتصادية. استمر الفساد المستشري ، وازدادت الخدمات العامة سوءًا ... وكانت النخب السياسية تتشاجر فقط و انتهى الأمر إلى أن يكون إعلانًا فظيعًا جدًا للديمقراطية ".
وروى مورفي تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد في أوت 2021 .... كما تحدث عن التنافس مع الصين في المنطقة و عن مخاوفه بشأن قطع المساعدات عن المجتمع المدني في تونس .. مشددا على الالتزام بالحفاظ على نفس القدر من المساعدة العسكرية لتونس ...
"و تسأل كريس مورفي لماذا تعقد لجنة فرعية في مجلس الشيوخ لديها سلطة قضائية على ما يقرب من ثلث العالم جلسة استماع في بلد أكبر قليلاً من إنديانا... الجواب بسيط جدا حسب مورفي وهو أن تونس بلد أظهر لفترة طويلة ما كان ممكنًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مضيفا: "لقد كانت دولة قد فهمت الأمر على ما يبدو بشكل صحيح وتمكنت من البقاء على مسار ديمقراطي بينما تعثرت التحولات في مصر وليبيا واليمن".لكن في خضم كل هذا التقدم والإصلاحات المؤسسية ومبادرات المساءلة ، تعثرت فعلاً وتدهورت الظروف الاقتصادية. استمر الفساد المستشري ، وازدادت الخدمات العامة سوءًا ... وكانت النخب السياسية تتشاجر فقط و انتهى الأمر إلى أن يكون إعلانًا فظيعًا جدًا للديمقراطية ".
وروى مورفي تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد في أوت 2021 .... كما تحدث عن التنافس مع الصين في المنطقة و عن مخاوفه بشأن قطع المساعدات عن المجتمع المدني في تونس .. مشددا على الالتزام بالحفاظ على نفس القدر من المساعدة العسكرية لتونس ...
LIVE ‼️— Alissa Pavia (@AlissaPavia) April 26, 2023
Senate hearing on Tunisia w/ @ChrisMurphyCT & Joshua Harris, DAS for North Africa Bureau of Near Eastern Affairs
👇🏻https://t.co/v14mc2ET9k
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 265567