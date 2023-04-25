هذا ما قرره القطب المالي في حق مهندس اتهم بالاستيلاء على 16 مليون دينار

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق مهندس كان يعمل ضمن شركة استشارات للهندسة اتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 16 مليون دينار متأتية من معاملات الشركة التى يعمل لها مع شركات أجنبية مختصة في بناء الجسور والمطارات والابراج.



وورد حكم المحكمة بناءا على نتيجة الاختبارات التى اجراها القضاء بخصوص تلك الاموال ليتبين ان المهندس المذكور لم يستولى على أي مبلغ مالي.



