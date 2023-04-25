في شكاية رفعتها عليه وزيرة العدل... هذا ما قرره القضاء في حق غازي الشواشي

قرر قاضي ‏التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل استنطاق المحامي والسياسي التونسي غازي الشواشي وذلك بسبب تغيب قاضي التحقيق وايضا عدم جلب الشواشي من السجن ...



وتتعلق القضية بشكاية تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال في حق غازي الشواشي على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريح صحفي قال فيه" إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّلها، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها."



تجدر الاشارة الى أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي والازهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.





