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اتحاد الشغل: الطبوبي في صحة جيدة

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 22:19 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد اتحاد الشغل، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين 24 أفريل 2023، أن أمينه العام نور الدين الطبوبي قد أجرى عشية اليوم فحوصات في مستشفى الرابطة أثبتت سلامته من أي تعكر، عدا بعض الإرهاق، وهو الآن في طريقه إلى بيته، وفق نص البلاغ.

كما أعلن الاتحاد عن مباشرة الطبوبي لنشاطه المعتاد غدا الثلاثاء.

وذكر اتحاد الشغل أن الطبوبي تحول مساء اليوم إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة لإجراء بعض الفحوصات الطبية العادية الروتينية وهو في صحة جيدة خلافا لما وقع ترويجه حول خضوعه لعملية جراحية وغيرها من الإشاعات، وفق البلاغ.


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