منصة ICheck لتقصّي صحّة الأخبار: رئاسة الحكومة تحتفي بجائزة لا وجود لها !؟

نشرت نهاية الاسبوع الماضي رئاسة الحكومة بيانا أعلنت من خلاله تتويج وفد نادي الذكاء الاصطناعي "أبطال حفوز" بالجائزة الأولى صنف الهمة في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي FIRST LEGO LEAGUE بهوستين الأمريكية من 19 إلى 22 أفريل الجاري.
ووفق بيان رئاسة الحكومة فقد تقدمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان" بأحر التهاني لأبطال حفوز على تألقهم الباهر ولكل من ساهم في هذا الانجاز، ولتمثيلهم لتونس أحس تمثيل".
من جانبها اكدت منصة icheck ان ما نشرته رئاسة الحكومة لا اساس له من الصحة ووصفته بالخبر المضلل موضحة أن مسابقة FIRST LEGO LEAGUE هي مسابقة لتصميم وبناء وبرمجة الروبوتات ولا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي وفق الموقع الرسمي للمسابقة.
كما أشارت المنصة الي انه لا وجود في الموقع الرسمي للمسابقة لأي فريق يحمل الاسم الذي تم تداوله ولم يتم الإعلان عن تتويج أي فريق تونسي بالجائزة الأولى في المسابقة المذكورة.
وكان المندوب الجهوي للتربية بالقيروان علي المسعدي تدخّل في برنامج ''إأحلى صباح'' على موزاييك اليوم الاثنين 24 أفريل 2023 وأوضح أنّ تفاصيل المسابقة والتتويج سيقدّمها وفد الفريق المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ندوة صحفية بمجرّد عودته إلى تونس، مشيرا إلى أن الفريق المتكوّن من خمسة تلاميذ أصيلي معتمدية حفوز مثلوا تونس في المسابقة العالمية بغضّ النظر عن التتويج.
وأكد أن أحد المؤسسات العمومية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية دعموا الفريق في المشاركة الدولية، قائلا "جائزة الفريق هي التواجد في مثل هذه المسابقات العالمية مهما كان الصنف أو التتويج" وفق تعبي..
ووفق بيان رئاسة الحكومة فقد تقدمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان" بأحر التهاني لأبطال حفوز على تألقهم الباهر ولكل من ساهم في هذا الانجاز، ولتمثيلهم لتونس أحس تمثيل".
من جانبها اكدت منصة icheck ان ما نشرته رئاسة الحكومة لا اساس له من الصحة ووصفته بالخبر المضلل موضحة أن مسابقة FIRST LEGO LEAGUE هي مسابقة لتصميم وبناء وبرمجة الروبوتات ولا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي وفق الموقع الرسمي للمسابقة.
كما أشارت المنصة الي انه لا وجود في الموقع الرسمي للمسابقة لأي فريق يحمل الاسم الذي تم تداوله ولم يتم الإعلان عن تتويج أي فريق تونسي بالجائزة الأولى في المسابقة المذكورة.
وكان المندوب الجهوي للتربية بالقيروان علي المسعدي تدخّل في برنامج ''إأحلى صباح'' على موزاييك اليوم الاثنين 24 أفريل 2023 وأوضح أنّ تفاصيل المسابقة والتتويج سيقدّمها وفد الفريق المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ندوة صحفية بمجرّد عودته إلى تونس، مشيرا إلى أن الفريق المتكوّن من خمسة تلاميذ أصيلي معتمدية حفوز مثلوا تونس في المسابقة العالمية بغضّ النظر عن التتويج.
وأكد أن أحد المؤسسات العمومية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية دعموا الفريق في المشاركة الدولية، قائلا "جائزة الفريق هي التواجد في مثل هذه المسابقات العالمية مهما كان الصنف أو التتويج" وفق تعبي..
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