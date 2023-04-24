وزارة النقل: أخطاء بشرية وراء حادث انحدار قطار نقل الحبوب

أفادت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الاثنين 24 أفريل 2023 أنه ثبت، من خلال تقارير لجنة التحقيق في ملابسات حادث قطار نقل الحبوب التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الذي جد بتاريخ 6 أفريل 2023 ، بأن السبب الرئيسي لهذا الحادث يعود الى أخطاء بشرية.



و تمثلت الاخطاء في عدم تثبيت القطار من قبل طاقم القيادة عند تعطب المحرك الرئيسي وتوقفه، مما أدى إلى انحدار القطار إلى محطة القطارات بصفاقس.



كما أكدت أنه تم الشروع في اتخاذ الاجراءات التأديبية والجزائية اللازمة ضد كل من تأكد تقصيره أو إخلاله بمسؤولياته في علاقة بهذا الحادث.

ودعت وزارة النقل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الى التطبيق الصارم لأدلة منظومة الأمن والسلامة، وتركيز آليات المتابعة والتدقيق المتواصل، وتدعيم كفاءة العنصر البشري وتدريبه على التعامل الناجع مع حالات الطوارئ.



