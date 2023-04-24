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إنصاف اليحياوي مستشارة لدى رئيس البرلمان مكلفة بالإعلام والاتصال

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 12:38 قراءة: 0 د, 6 ث
      
تمّ تعيين الإعلامية إنصاف اليحياوي مستشارة لدى رئيس البرلمان مكلفة بالإعلام والاتصال .

وانصاف اليحياوي هي صحفية ومقدّمة برامج.



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