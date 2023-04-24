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إنصاف اليحياوي مستشارة لدى رئيس البرلمان مكلفة بالإعلام والاتصال
Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 12:38
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تمّ تعيين الإعلامية إنصاف اليحياوي مستشارة لدى رئيس البرلمان مكلفة بالإعلام والاتصال .
وانصاف اليحياوي هي صحفية ومقدّمة برامج.
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