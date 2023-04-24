جندوبة: إصابة خمسة تلاميذ في انقلاب شاحنة

وفي تصريح لاذاعة موزاييك, أكد العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة أن قاعة العمليات تلقت إعلاما بحادث انقلاب الشاحنة فتم التدخل من طرف أعوان الحماية المدنية وسيارات الاسعاف التابعة للإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وتم انتشال الشاحنة وإسعاف المصابين.وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بجندوبة وحالتهم مستقرة باستثناء تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الرأس ورضوض بعدة أجزاء من جسدها.وأشار العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة إلى أنه تمّ فتح تحقيق في الحادث.