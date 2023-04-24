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جندوبة: إصابة خمسة تلاميذ في انقلاب شاحنة

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 10:38 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أصيب خمسة تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة بإصابات متفاوتة الخطورة كما أصيب مواطنين اثنين في حادث انقلاب شاحنة خاصة كانت تقلّهم نحو المدرسة الابتدائية سوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية.

وفي تصريح لاذاعة موزاييك, أكد العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة أن قاعة العمليات تلقت إعلاما بحادث انقلاب الشاحنة فتم التدخل من طرف أعوان الحماية المدنية وسيارات الاسعاف التابعة للإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وتم انتشال الشاحنة وإسعاف المصابين.

وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بجندوبة وحالتهم مستقرة باستثناء تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الرأس ورضوض بعدة أجزاء من جسدها.

وأشار العميد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة إلى أنه تمّ فتح تحقيق في الحادث.


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