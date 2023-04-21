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بطولة شتوتغارت للتنس - انس جابر تواجه في الدور نصف النهائي المصنفة اولى عالميا البولونية ايغا شفينوتيك

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 20:56 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة رابعة عالميا غدا السبت البولونية ايغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا في الدور نصف النهائي لبطولة شتوتغارت الالمانية من فئة 500 نقطة والمقامة على ملاعب ذات ارضية رملية.

وتاهلت ايغا شفيونتيك اليوم الجمعة الى المربع الذهبي على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 17 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-1 و6-2).

وكانت انس جابر بلغت الدور قبل الاخير بفوزها في وقت سابق اليوم الجمعة على البرازيلية مايا حداد المصنفة 14 عالميا بنتيجة 2-0 بواقع 6-3 و6-0.



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