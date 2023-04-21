Babnet

"الCAF "علي معلول أكثر من صنع أهدافا في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم

Publié le Vendredi 21 Avril 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أفاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ان ‏علي معلول يعتبر " أكثر من صنع أهدافا في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم".
واوضح الكاف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" امس الخميس "‏4 تمريرات حاسمة.. ‏علي معلول أكثر من صنع أهدافا في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم" مستعرضا في مقطع فيديو الى الأهداف الأربعة التي صنعها اللاعب التونسي معلول في مرحلة المجموعات مع فريقه الاهلي المصري حيث صنع هدفين أمام القطن الكاميروني، سجلهما أحمد القندوسي، ورأفت خليل.
كما ساهم معلول في تسجيل هدفين للأهلي أمام ماميلودي صنداونز حملا توقيعي محمد عبد المنعم في ملعب السلام وبيرسي تاو في مواجهة جنوب إفريقيا.
وكان الأهلي المصري تاهل إلى الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا حيث سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265323


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 أفريل 2023 | 30 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:01 16:01 12:25 05:38 04:05
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1226°-1327°-1526°-14
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    