"الCAF "علي معلول أكثر من صنع أهدافا في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم

أفاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ان ‏علي معلول يعتبر " أكثر من صنع أهدافا في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم".

واوضح الكاف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" امس الخميس "‏4 تمريرات حاسمة.. ‏علي معلول أكثر من صنع أهدافا في دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم" مستعرضا في مقطع فيديو الى الأهداف الأربعة التي صنعها اللاعب التونسي معلول في مرحلة المجموعات مع فريقه الاهلي المصري حيث صنع هدفين أمام القطن الكاميروني، سجلهما أحمد القندوسي، ورأفت خليل.

كما ساهم معلول في تسجيل هدفين للأهلي أمام ماميلودي صنداونز حملا توقيعي محمد عبد المنعم في ملعب السلام وبيرسي تاو في مواجهة جنوب إفريقيا.

وكان الأهلي المصري تاهل إلى الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا حيث سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي.





