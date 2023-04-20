وزير الإقتصاد ومدير عام مؤسسة Expertise France يتباحثان فرص تعزيز التعاون.

إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الإربعاء 19 أفريل الجاري ب Jérémie Pellet مدير عام مؤسسة Expertise France التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD).



و وفق بلاغ للوزارة, كانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون الفنى القائم و الآفاق المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه فى الفترة القادمة.



وثمن سمير سعيّد في هذا السياق ما قدمته Expertise France من مرافقة فنية وخبرة لتونس خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع شملت مجالات مهمة، كالتصرف و حسن حوكمة الإستثمارات العمومية و دعم القدرات، و التنمية البشرية، وتحسين منظومة الإستثمار و غيرها، مؤكدا الحرص على مواصلة هذا التعاون وهذه الشراكة المثمرة فى ضوء الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة و خاصة منها تفعيل مشاريع المخطط التنموي 2023-2025 و الإستفادة من خبرة المؤسسة فى إنجاح توجه تونس الرامي إلى تدويل المؤسسات التونسية و توسيع أنشطتها نحو الأسواق الإفريقية و تطوير آليات دعم التنمية بالجهات و الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحسين حوكمتها و قدراتها التنافسية.



من جانبه اكد Jérémie Pellet على تميز التعاون القائم والحرص على مزيد تعزيزه فى الفترة القادمة بما يتلاءم مع الأولويات والإصلاحات التى تم إقرارها ، مستعرضا في هذا السياق مدى التقدم في تنفيد برامج ومشاريع التعاون الجارية.

و جدد Jeremie Pellet إستعداد Expertise France لمواصلة توفير الدعم الفنى و الخبرة الضرورية لتنفيذ البرامج الإصلاحية فى مختلف المجالات لاسيما فى المجال الثقافي و المحافظة على التراث وتثمينه و فى مجال السياحة البديلة و الصناعات التقليدية و ذلك من خلال وضع تصورات جديدة و آليات مبتكرة للتطوير كالشراكة بين القطاعين العام والخاص ، هذا الى جانب إمكانية توفير الدعم الفني والخبرة في تنفيذ المخطط التنموي و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وباقى المجالات التى تم التطرق إليها.



