رئيسة الحكومة تتسلم أوّل بطاقة دفع الكتروني "ء-هوية "

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 19 افريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، الذي سلمها أوّل بطاقة دفع الكتروني "ء-هوية " والمرتبطة بمحفظتها الالكترونية المدرجة بحسابها الخاص ببوابة المواطن e-bawaba.tn.

وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على أهمية هذه الخدمة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة التونسيين وعلى تشجيع الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لجميع التونسيين في كامل تراب الجمهورية الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني "ء-هوية"، دون موجب التنقل إلى مكاتب البريد، وعبر رسالة مضمونة الوصول إلى عنوان التراسل الخاص بالمواطن والمدرج بالبوابة.



