سوسة: نفوق عشرات القطط بعد الاعتداء عليها بالحجارة

شهدت ولاية سوسة مؤخّرا حادثة بشعة تمثّلت في نفوق عشرات القطط (40 قطا) إثر الاعتداء عليها بواسطة الحجارة من طرف منحرفين، حسب ما أفاد به كاتب عام جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة أنيس شعيّب في برنامج صباح الناس على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 19 افريل 2023.وقال شعيّب:''ما حدث إرهاب وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على قطط الملجأ حيث عمد منحرفون في رمضان الفارط إلى تسميم 30 قطا''.وقد أذنت النياية العمومية بفتح تحقيق في الحادث وأحالت ملف القضية إلى الفرقة العدلية.من ناحية أخرى أكّدت رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان، جميلة عمّار، اليوم الثلاثاء، أنّها توجّهت إلى النيابة العمومية على إثر جريمة قتل القطط بمنتزه سيدي الظاهر بسوسة، مُشيرة إلى أنّ المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها مُعزّ اليوسفي تفاعل معها وتعهّد بالنّظر في الموضوع، على حدّ قولها.واستنكرت عمّار، في تصريح للجوهرة أف أم، مثل هذه الاعتداءات المُتكرّرة على قطط الجمعية، المتواجدة بمركز الإيواء في المنتزه المذكور، واصفة الحادثة التي جدّت يوم أمس الاثنين، بـ"الجريمة الإرهابية" في حقّ الحيوانات.ودعت رئيسة الجمعية المواطنين والمجتمع المدني، عبر موجات الجوهرة أف أم، للمساعدة من خلال تزويد الجمعية بالطعام والأدوية، إلى جانب المساهمة في خلاص مستحقات الأطباء البياطرة.