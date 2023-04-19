قبلي: الاستعداد لتمكين 25 اسرة من مشاريع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي باعتمادات تقدر بـ200 الف دينار

تواصل المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، الاستعداد لتنفيذ الجزء الثاني من مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة والذي سيشمل 4 معتمديات بالجهة .



واوضح المندوب الجهوي سامي البكري صباح اليوم الاربعاء ل"وات" ان مصالح المندوبية بصدد الاعداد لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة والذي سيمس 25 اسرة بمعتمديات قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية ودوز الشمالية ودوز الجنوبية، باعتمادات جملية قدرت ب200 الف دينار اي بمعدل 7 الى 8 الاف دينار لكل مشروع



واضاف المصدر ذاته ان هذه الاعتمادات تقدم في شكل هبة للاسر المنتفعة من قبل وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، تخصص لبعث مشاريع يقع اختيارها من قبل المنتفعين بانفسهم، لتتولى المندوبية الجهوية توفير التجهيزات الخاصة بها في مختلف الانشطة الاقتصادية المقترحة والتي تشمل حسب ما تقدمت به هذه الاسر الخياطة والحلاقة وصناعة المرطبات، اضافة الى الصناعات التقليدية وكراء لوازم الافراح، فضلا عن بعض مشاريع النقل عبر الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات



ومن المنتظر، وفق البكري تمكين كافة الاسر المنتفعة من الجزء الثاني من مشاريع برنامج التمكين الاقتصادي من لوازم مشاريعهم قبل موفى شهر ماي المقبل، واشار الى ان الجزء الاول من تدخلات هذا البرنامج شمل موفى سنة 2022 معتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية في اطار تمكين امهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي (نظرا لتسجيلهما اكبر نسبة في التسرب المدرسي بالجهة)، حيث تم تمكين 10 اسر من تجهيزات مشاريع اقترحوها بانفسهم باعتمادات فاقت 50 الف دينار.



