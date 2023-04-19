أردوغان عن إيقاف الغنوشي: لدينا مخاوف سننقلها للسلطات التونسية

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجراها لقناة "تي آر تي" (TRT) التركية مساء أمس الثلاثاء 18 أفريل 2023 أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه بخصوص إيقاف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.



وقال أردوغان في اللقاء "تمّ إيقاف أخي راشد الغنوشي ولم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس لكننا سنواصل المحاولة" وفق تعبيره.



وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيبلغ السلطات التونسية بمجرّد الاتصال بهم أنّ "إيقاف الغنوشي ليس مناسبا".



ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء الاثنين 17 أفريل 2023، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.



وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أنّ "ابعاد الاسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية" .



وبالتوازي مع إيقاف الغنوشي تمّ تفتيش منزله.



ثمّ عهدت النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتّصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها الغنوشي.



وصرّح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن تصريحات الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب، وفق قوله.



