الجبابلي: 7 موقوفين على ذمة القضية المتهم فيها الغنوشي

أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين، في مداخلة له صباح اليوم الأربعاء، على اذاعة "الديوان"، بأن حصيلة الموقوفين في القضية المتهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياديي الحركة، ارتفعت الى 7 أشخاص بعد إيقاف شخصين اخرين أمس.



وأشار الجبابلي الى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب.





في ذات السياق شدد المتحدث على أن عملية تفتيش منازل الموقوفين على ذمة القضية وكذلك للمقر المركزي لحركة النهضة، تمت بموجب أذون قضائية قانونية، مشددا على أنه لا صحة لما يروج بهذا الشأن.







