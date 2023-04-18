حاتم المليكي: ولينا نعسّو على مديرة صندوق النقد وقتاش ضحكت لرئيسة الحكومة ن وباستها في الكلوار

قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الجميع ينتظر تمويل صندوق النقد الدولي لكنه لم يأتي بعد.وأضاف المليكي " ليس لدينا مخطط او برنامج او خطاب واضح لاقناع الصندوق متابعا " ولينا نعسو على مديرة صندوق النقد وقتاش ضحكت لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وباستها في الكلوار".وتابع حاتم المليكي " الحاسوب " تبلوكا" بسبب مواقف تونس تجاه صندوق النقد الدولي" مضيفا " لا اعرف ماذا سنفعل لمواجهة العجز في الميزانية"...