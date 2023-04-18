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حاتم المليكي: ولينا نعسّو على مديرة صندوق النقد وقتاش ضحكت لرئيسة الحكومة ن وباستها في الكلوار

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 17:34 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن الجميع ينتظر تمويل صندوق النقد الدولي لكنه لم يأتي بعد.
وأضاف المليكي " ليس لدينا مخطط او برنامج او خطاب واضح لاقناع الصندوق متابعا " ولينا نعسو على مديرة صندوق النقد وقتاش ضحكت لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وباستها في الكلوار".
وتابع حاتم المليكي " الحاسوب " تبلوكا" بسبب مواقف تونس تجاه صندوق النقد الدولي" مضيفا " لا اعرف ماذا سنفعل لمواجهة العجز في الميزانية"...


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