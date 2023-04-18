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هذا ما تقرر في حق الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان وزارة الثقافة

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قررت فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني، أمس تأجيل الاستماع للكاتب العام للنقابة الأساسية لاعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة إلى يوم الإربعاء 26 أفريل 2023 القادم.

وللتذكير فقد حكمت مؤخرا الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان و إطارات وزارة الثقافة الناصر بن عمارة وموظف بوزارة الثقافة من اجل تهمة تعطيل حرية العمل اثر شكاية رفعتها عليهما وزيرة الثقافة خلال تنظيم وقفة احتجاجية نظمها العاملون بوزارة الثقافة للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

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