بومهل السطو على فضاء تجاري

تمكن أول أمس اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بين عروس من الاطاحة بعصابة خطيرة سطت على فضاء تجاري بجهة بومهل والاستيلاء من داخله على عدة اجهزة الكترونية.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تعرض الفضاء التجاري كارفور بجهة بومهل البساتين إلى السرقة بواسطة الخلع من طرف ملثمين والإستيلاء على 71 هاتف جوال من مختلف الأنواع و حواسيب محمولة فتمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش ببنعروس ، بعد استشارة النيابة العمومية وبعد توجيه التساخير الفنية اللازمة والقيام بعمل إستعلامي متواصل من التعرف على الأطراف الضالعة في عملية السرقة والاحتفاظ بافراد العصابة وهم 3 اشخاص، وبالتحري معهم إعترفوا بعملية السرقة وطريقة التخطيط لها.



هذا و تم حجز 3 هواتف جوالة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسترجاع باقي المسروق .



