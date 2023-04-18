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وزير الخارجية يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره التشيكي

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 08:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تلقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 17 أفريل 2023 إتصالا هاتفيا من نظيره التشيكي "Jan Lipavský" .
وتناولت المحادثة علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين وسبل النهوض بها في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي.
كما اتفق الطرفان على جملة من الاستحقاقات القادمة لا سيما فيما يتعلّق بالدورة القادمة للمشاورات السياسية الثنائية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك استرجاع نسق تبادل الزيارات بين الجانبين .

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