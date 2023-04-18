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وزير الدّفاع الوطني يشرف على حفل ختان عدد من أبناء أعوان الوزارة

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 08:20 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في إطار الإحاطة الاجتماعية بمنتسبي وزارة الدفاع الوطني وأفراد عائلاتهم، أشرف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش صباح يوم الاثنين 17 أفريل 2023 بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة على حفل ختان عدد من أبناء أعوان الوزارة.

كما تولّى وزير الدفاع الوطني رفقة كل من أعضاء المجلس الأعلى للجيوش ومدير عام الصحّة العسكرية ومدير العمل الاجتماعي وثلّة من الإطارات السامية بالوزارة تقديم هدايا لفائدة الأطفال المختونين.

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