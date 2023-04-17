بن عروس: حفل ختان جماعي لعدد من أبناء العائلات المعوزة بالمروج

في إطار أنشطتها الخيرية والإجتماعية، الرامية إلى بث الأمل في نفوس الطبقات محدودة الدخل، ومن أجل الدفع والرقي بأعمال التكافل الاجتماعي، نظمت معتمدية المروج من ولاية بن عروس بالتعاون مع اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي يوم الإثنين 17 أفريل 2023، عملية ختان جماعي مجاني لفائدة عدد من أطفال الأسر المعوزة وذلك بأحد المصحات وأحد العيادات الخاصةكما لقيت هذه المبادرة الخيرية الإنسانية الإجتماعية استحسانا ورضا من الجميع، حيث حرصت الجهة المنظمة على إدخال البهجة والفرحة على قلوب الأطفال المستفيدين وأوليائهم، كما مرّ حفل الختان في أجواء منتظمة، وقد رحب عدد من الفاعلين في المجتمع المدني بهذه المبادرة .وللإشارة فقد أشرف على هذا الحفل معتمد المروج ضياء الدين عاشور صحبة العمد وعدد من اعضاء الاتحاد المحلي للتضامن بالمروج وأسر الأطفال وعدد من المجتمع المدني.