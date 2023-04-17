فاضل عبد الكافي: لا يمكن ان ننضم لبريكس باقتصاد ضعيف

استبعد الوزير السابق ورئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي في حوار جمعه بعدد من الخبراء الاقتصاديين على السكايب وبث في الإعلام إمكانية انضمام تونس الى البريكس.وقال " هذا امر غير مطروح لان مجموعة البريكس لديها ضوابط وشروط ولا يمكن ان تقبل الاقتصاديات الضعيفة".وشدد على ان التعويل على البريكس في مقابل الشراكة التاريخية مع الاتحاد الأوروبي هو امر غير منطقي.وبريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بركس» في جويلية عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثماني الكبرى». وشارك في قمة «بركس» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية. انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلاً من بريك سابقا.تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا - حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001.