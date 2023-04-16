رادس... منحرفون يسرقون 3 شركات

تمكن أمس اعوان مركز الأمن الوطني برادس من تفكيك شبكة اجرامية تخصصصت السطو على الشركات.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تعمّد مجموعة من المنحرفين القيام بعملية سرقة باستعمال الخلع لمقرات 3 شركات بجهة رادس الملاحة.



وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان مركز الأمن الوطني برادس الملاحة بعد التنسيق مع المسؤولين القانونيين للشركات المتضررة، تبيّن وأن المظنون فيهم عمدوا إلى سرقة دراجات نارية ومبالغ مالية متفاوتة من العملتين التونسية والأجنبية من داخل مقرات الشركات المذكورة.



وبتعميق التحريات الميدانية واعتماد ما وثقته كاميرات المراقبة أمكن التعريف بهوية أحدهم، فتم القبض عليه بعد مداهمة مقر سكناه بالتنسيق مع النيابة العمومية والذي اعترف بما نسب إليه كما تم حجز آلة قطع استعملها المعني في عملية الخلع المذكورة.



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيه.





