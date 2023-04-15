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المنزه 6 يقتل زوجته ويصيب صديقتها

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 11:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أذنت أمس النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس برفع جثة امراة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة بعد أن اقدم زوجها على قتلها بالة حادة ،واصابة صديقتها ثم لاذ بالفرار .

هذا وتم نقل صديقة الضحية الى المستشفى وتم وضعها تحت العناية المركزة في حين لا تزال الأبحاث جارية للقبض على المتهم ومعرفة اسباب اقدامه على تلك الجريمة البشعة.

يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، نددت يوم الخميس ، بتواتر جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا (15 جريمة في 2022)، مؤكدة أن هذا الأمر الذي وصفته ب"المفزع" يستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر....

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