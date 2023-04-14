ايقافات جديدة بسبب الترفيع في أسعار الموز

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتداءية بسيدي بوزيد لفرقة الشرطة البلدية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخص من اجل بيع الموز بسعر يتجاور سعره المحدد بمقتضى تسعيرة وزيرة التجارة المؤرخ في 8مارس 2023 كما تم الاذن بتقديم شخص اخر تبين انه قاصر من اجل نفس التهمة بمعتمدية بنعون . و تم حجز كمية من الموز.



كما سيقع احالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهما.هذا ما اكده جابر غنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها لباب نات



الإحتفاظ بشخصين من اجل احتكار الموز





كما افاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي، في تصريح لباب نات" اليوم الجمعة 14 افريل 2023 ،ان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين يملكان محلين لبيع الخضر و الغلال الاول على خلفية بيع الموز "البنان" باسعار تتجاوز كثيرا السعر المحدد من مصالح وزارة التجارة و ذلك ببيعه البنان بثمن يتجاوز 10دينار و الثاني من اجل احتكار البنان و اخفاءه بمحل مجزرة مجاور له.



وكشف محدثنا انه سيقع احالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لتتخذ في ما تراه قانونيا .





