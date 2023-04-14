بعد تسوية الوضعية مع قناة التاسعة الافراج عن وسيم الحريصي

افاد الاستاذ بلال التازني في تصريح لباب نات" اليوم الجمعة 14 افريل 2023 ان محكمة الاستئناف بتونس قررت الاستجابة لمطلب الإفراج الذي تقدم به في حق موكله وسيم الحريصي المعروف بميقالو وذلك بعد تسوية الوضعية المالية مع قناة التاسعة.







