هذا ما قرره القطب المالي في ملف المستشار بنزاعات الدولة وعدل التنفيذ المتهمان بالاستيلاء ونهب اكثر من مليون د

جلبت أمس الخميس 13 افريل 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب المالي بالعاصمة ،عدل تنفيذ متهم في قضية استيلاءات على المال العام ونهبه فاقت قيمته المليون د ،وقد شملت الأبحاث في القضية مستشار بادارة المكلف العام بنزاعات الدولة احيل بحالة فرار.



وقد قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة لطلب أحد المحامين .



ويفيد ملف القضية ان عدل التنفيذ والمستشار بنزاعات الدولة استوليا على اموال تابعة للدولة خلال عمليات تنفيذ لفائدتها وحولاها الى حسابهما الخاص عوض خزينة الدولة باعتماد فواتير ووثائق خلاص مدلسة ومفتعلة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .



