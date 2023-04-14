وزير الدّاخليّة يستقبل الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مساء يوم 13 أفريل 2023 بمقرّ الوزارة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبّوبي.

وكان اللقاء وفق بلاغ للوزارة , مناسبة عبّر من خلالها نور الدين الطبوبي عن تقديره لكمال الفقي مُتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما تمّ التطرّق إلى الوضع العام بالبلاد والتزام وزارة الدّاخليّة بتطبيق القانون في كنف الإحترام التام للحقوق والحرّيات.



