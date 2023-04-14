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كشفهم مقطع فيديو: تفكيك عصابة تخصصت البراكاجات بمحطة الأرتال جبل الجلود

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 09:57 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن اعوان مركز الامن الوطني بجبل الجلود واثر نصبهم لكمين محكم من تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تخصصت البراكاجات باستعمال أسلحة بيضاء بمحطات القطار بجبل الجلود .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق عملية سلب باستعمال العنف بمحطة الأرتال بجبل الجلود من قبل أحد المنحرفين،وبانطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بجبل للجلود، وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن التعريف بهوية المظنون فيه ومقر إقامته ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة منزله والقبض عليه.

بالتحري معه اعترف بارتكابه لعملية السلب المذكور وعن اعتياده القيام بعمليات مماثلة رفقة منحرفبن آخرين وانهم كونوا عصابة اجرامية لسلب ركاب القطار بمحطة جبل الجلود.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة والأبحاث متواصلة للقبض على مشاركيه.


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