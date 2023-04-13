حدث تاريخي : أمين قارة يتصالح مع مريم الدباغ

نشرت الخميس 13 أفريل، الفنانة ايمان الشريف صورة لها مع كل من الاعلامي أمين قارة والانستغراموز مريم الدباغ معلنة انها نجحت في أن تكون واسطة في الصلح بينهما.

وقالت ايمان الشريف لقاء الصلح بين أمين قارة ومريم الدباغ مهمتي اليوم ناجحة، وهو ما خلف عديد التفاعلات وسخر بعض النشطاء بالقول " شكرا ايمان الشريف على هذا الحدث والانجاز التاريخي " فيما تمنى ٱخرون ان لا تعود الدباغ للظهو مجددا في البرامج التلفزية.

يذكر ان الخصومة بين مريم الدباغ وامين قارة انطلقت في اواخر 2019 حين تخلى أمين قارة عن الدباغ في يرنامجه ما دفع الاخيرة الي وصفه بالغدار مؤكدة انها كانت وراء نجاحه.





