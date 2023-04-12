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القيروان: رجل يقتل زوجته خنقا

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 23:19 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أقدم رجل على قتل زوجته خنقا الأربعاء 12 أفريل 2023 بأحواز معتمدية نصرالله من ولاية القيروان، قبل يُسلم نفسه إلى الوحدات الأمنية.

وبحسب المعطيات الأوّلية فإنّ الجاني أقدم على قتل زوجته، البالغة من العمر 32 سنة وهي أمّ لطفلين، إثر خلاف بينهما، لم تتوضّح أسبابه بعد.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بتحويل الجثة إلى قسم التشريح بوحدة الاغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار بعد معاينة مسرح الجريمة و فتح محضر بحث في الحادثة.
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