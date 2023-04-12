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فظيع في القصرين: يهشم رأس معلم بحجارة حتى الموت

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 23:14 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أذنت يوم الأربعاء 12 افريل 2023 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين,برفع جثة معلم الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

ووفق ما توفر لنا من معطيات جد خلاف بينه وبين أحد الأشخاص فقام هذا الأخير بالاعتداء عليه بحجارة كبيرة على مستوى الرأس فتوفى بالرغم من محاولات اسعافه وقد تمكنت الوحدات الأمنية من القبض على الجاني وتقديمه للعدالة.

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