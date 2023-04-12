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سامي الطريقي لرفيق عبد السلام: الجيش الوطني لم يتورط في مواجهة التونسيين وساند المسار الديمقراطي وتصدى للارهاب ومن ينكر ذلك فهو جاحد

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 17:53 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نشر الاربعاء 12 أفريل، القيادي بحركة النهضة تدوينة دافع فيها عن الجيش الوطني وذلك ردّا على تدوينة للقيادي بنفس الحركة رفيق عبد السلام التي وصف فيها الجيش بالانقلابي.

وقال للطريقي " الجيش الوطني التونسي خط احمر ..فهو من لم يتورط في مواجه التونسيين وساند المسار الديمقراطي وامّن الانتخابات وتصدى للإرهاب ويحافظ على دوره في حراسة الحدود وحماية الدولة من الانهيار ...ومن ينكر ذلك فهو جاحد".


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